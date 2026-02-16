Израильтянин впервые сыграл в Матче всех звезд НБА
время публикации: 16 февраля 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 07:23
Состоялся Матч всех звезд НБА, в котором впервые сыграл израильтянин - форвард Дени Авдия (Портленд Трэйл Блэйзерс).
Дени Авдия выступал за сборную мира.
В первом матче команды "США Звезды" победила сборную мира 37:35.
Во второй игре "США Полосы" победила "США Звезды" 42:40.
В третьей игре "США Полосы" победила сборную мира 48:45.
В финале "США Звезды" разгромила "США Полосы" 47:21.
Каждый матч продолжался 12 минут (стандартная четверть в НБА).
В матче против "США Звезды" Дени Авдия вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 8 минут 28 секунд (5 + 2 передачи).
В матче против "США Полосы" Дени Авдия вышел в стартовой пятерке, отыграл 7 минут 24 секунды (1 подбор + 2 передачи).
В составе "Полос" блеснул Кавай Леонард, набравший 31 очко.
