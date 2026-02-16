x
16 февраля 2026
16 февраля 2026
Мир

Задержание в Милане израильтянки по запросу властей РФ: она на свободе, сегодня – суд

время публикации: 16 февраля 2026 г., 07:13 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 07:20
В аэропорту Милана
AP Photo/Luca Bruno

Вечером 15 февраля в группе Associazione dei Russi Liberi в социальной сети Facebook были опубликованы уточненные данные после сообщения задержании гражданки Израиля в аэропорту Милана по запросу российских властей.

В публикации сказано: "С ней на данный момент всё хорошо. Она на свободе, находится в Милане, мы с ней на связи. Также дело находится под контролем команды консулов Антивоенного комитета.

В понедельник в 12:00 состоится заседание суда Милана по рассмотрению вопроса об экстрадиции. У семьи уже есть адвокат, о ситуации также уведомлено израильское консульство".

Редакция Newsru.co.il 15 февраля по поводу этой ситуации связывалось с МИД Израиля. Официальных комментариев пока не поступало.

