СМИ: в Вашингтоне опасаются, что задержка с реализацией сделки с ХАМАСом приведет к ее срыву

В Вашингтоне возмущены тем, что правительство Израиля затягивает с утверждением соглашения, и предупреждают, что задержка с началом реализации сделки с ХАМАСом может привести к ее срыву. Об этом написал сайт Ynet.

По информации телеканала "Кан-11", заседание правительства, на котором должно обсуждаться соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, будет перенесено на вечер субботы. Таким образом, уже в субботу вечером Итамар Бен-Гвир может подать в отставку.

Источники в правительстве сообщили журналистам, что реализация соглашения сдвинется на день и первая группа заложников будет освобождена, скорее всего, не в воскресенье, 19 января, как об этом говорили раньше, а в понедельник, 20 января.