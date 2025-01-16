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Израиль

СМИ: в Вашингтоне опасаются, что задержка с реализацией сделки с ХАМАСом приведет к ее срыву

США
Заложники
ХАМАС
Правительство
время публикации: 16 января 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 22:32
СМИ: в Вашингтоне опасаются, что задержка с реализацией сделки с ХАМАСом приведет к ее срыву
AP Photo/Carolyn Kaster

В Вашингтоне возмущены тем, что правительство Израиля затягивает с утверждением соглашения, и предупреждают, что задержка с началом реализации сделки с ХАМАСом может привести к ее срыву. Об этом написал сайт Ynet.

По информации телеканала "Кан-11", заседание правительства, на котором должно обсуждаться соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, будет перенесено на вечер субботы. Таким образом, уже в субботу вечером Итамар Бен-Гвир может подать в отставку.

Источники в правительстве сообщили журналистам, что реализация соглашения сдвинется на день и первая группа заложников будет освобождена, скорее всего, не в воскресенье, 19 января, как об этом говорили раньше, а в понедельник, 20 января.

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