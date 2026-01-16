Стрельба в районе деревни Аль-Мугайир, туда прибыли силы ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа прибыли в район деревни Аль-Мугайир после сообщения о нескольких террористах, которые бросали камни в израильских граждан, поджигали шины и блокировали подъездной путь к району.

После прибытия туда военнослужащих поступило также сообщение о стрельбе по израильтянам. Пострадавших в результате инцидента нет.

В районе были замечены десятки арабов, бросавших камни, и террорист, который бежал в сторону сил ЦАХАЛа с куском каменной плиты в руках. В ответ военнослужащие несколько раз выстрелили в воздух, а затем открыли огонь для устранения опасности и ликвидировали террориста, державшего каменную плиту.

Силы ЦАХАЛа продолжают прочесывать местность, выставляют блокпосты и блокировать деревню Аль-Мугайир для поимки подозреваемых в стрельбе.