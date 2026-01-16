12 канал ИТВ: в Црифине задержали нелегала, связанного с ХАМАСом
время публикации: 16 января 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 14:29
Сотрудники полиции задержали в центре Израиля палестинского нелегала, который ранее неоднократно отбывал тюремное заключение в израильских тюрьмах за терроризм.
Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, житель Шхема, который ранее был связан с ХАМАСом, нелегально находился в Израиле и работал на оптовом рынке в Црифине.
Он был задержан после получения разведывательной информации службами безопасности. Сообщается, что нелегал был трудоустроен в Израиле.
После задержания подозреваемый был передан для допроса в ШАБАК, полиция рассматривает вопрос о привлечении к ответственности его работодателей.
