12 канал ИТВ: в Црифине задержали нелегала, связанного с ХАМАСом

Сотрудники полиции задержали в центре Израиля палестинского нелегала, который ранее неоднократно отбывал тюремное заключение в израильских тюрьмах за терроризм.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, житель Шхема, который ранее был связан с ХАМАСом, нелегально находился в Израиле и работал на оптовом рынке в Црифине.

Он был задержан после получения разведывательной информации службами безопасности. Сообщается, что нелегал был трудоустроен в Израиле.

После задержания подозреваемый был передан для допроса в ШАБАК, полиция рассматривает вопрос о привлечении к ответственности его работодателей.