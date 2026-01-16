x
16 января 2026
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2026
|
16 января 2026
|
последняя новость: 14:30
16 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

12 канал ИТВ: в Црифине задержали нелегала, связанного с ХАМАСом

Нелегалы
Террористы
время публикации: 16 января 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 14:29
12 канал ИТВ: в Црифине задержали нелегала, связанного с ХАМАСом
David Cohen Flash90

Сотрудники полиции задержали в центре Израиля палестинского нелегала, который ранее неоднократно отбывал тюремное заключение в израильских тюрьмах за терроризм.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, житель Шхема, который ранее был связан с ХАМАСом, нелегально находился в Израиле и работал на оптовом рынке в Црифине.

Он был задержан после получения разведывательной информации службами безопасности. Сообщается, что нелегал был трудоустроен в Израиле.

После задержания подозреваемый был передан для допроса в ШАБАК, полиция рассматривает вопрос о привлечении к ответственности его работодателей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2026

В Хайфе задержаны девять нелегалов и ликвидирован подпольный игорный дом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2026

Полиция задерживает нелегалов: в Бней-Браке палестинцы спали во дворе дома
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

ЦАХАЛ объявил о сносе в Кабатии дома террориста-убийцы