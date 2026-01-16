Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал опасения, касающиеся возможного конфликта с Ираном

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин прокомментировал опасения, касающиеся возможного конфликта с Ираном.

"Мы следим за развитием событий в регионе. За последние недели мы укрепили ресурсы и повысили боеготовность на всех границах. Мы прекрасно понимаем возникшее в последние дни чувство неопределенности и напряженности, когда общественные и медийные дискуссии сосредоточены на региональных событиях. Я вновь подчеркиваю – изменений в указаниях Командования тылом нет. О любом изменении мы сообщим вам в официальном и четком порядке".