16 января 2026
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал опасения, касающиеся возможного конфликта с Ираном

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 января 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 16:01
Эфи Дефрин
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин прокомментировал опасения, касающиеся возможного конфликта с Ираном.

"Мы следим за развитием событий в регионе. За последние недели мы укрепили ресурсы и повысили боеготовность на всех границах. Мы прекрасно понимаем возникшее в последние дни чувство неопределенности и напряженности, когда общественные и медийные дискуссии сосредоточены на региональных событиях. Я вновь подчеркиваю – изменений в указаниях Командования тылом нет. О любом изменении мы сообщим вам в официальном и четком порядке".

