Минтранс организует входящие и выходящие эвакуационные рейсы по морю

Компания "Амсалем Турс" выиграла тендер министерства транспорта и управления судоходства и морских портов на организацию регулярного морского сообщения между портами Израиля и кипрским Лимасолом.

Речь идет как о входящих, так и о выходящих рейсах. Вместимость судна – около 1200 мест. Приоритет на место на выходящих рейсах получат дипломаты, участники программы "Таглит" и застрявшие в Израиле иностранные туристы.

Стоимость билетов на данный момент еще не определена. Министерство транспорта планирует выделить на организацию регулярного морского сообщения 4,3 млн шекелей.

Кроме того, небольшие частные суда смогут перевозить пассажиров за плату при условии соблюдения требований безопасности Управления судоходства и портов и силовых структур, однако без государственной финансовой подстраховки и субсидирования.

Следует отметить, что вне связи с этим корабли израильской судоходной компании ЦИМ эвакуируют с Кипра и Греции находившийся в момент начала войны в Европе медицинский персонал.