02 марта 2026
Стрельба в Остине: проверяется "иранский след"

время публикации: 02 марта 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 12:20
Стрельба в Остине: проверяется "иранский след"
AP Photo/Jack Myer

Названо имя мужчины, который в ночь на 1 марта открыл стрельбу по посетителям бара в техасском Остине. Это 53-летний Ндиага Диагне, уроженец Сенегала, получивший гражданство США. Жертвами Диагне стали два человека, 14 получили ранения. Стрелок был убит полицией.

К расследованию подключено ФБР. Проверяется версия теракта. Мужчина выражал в социальных сетях поддержку режиму аятолл и выражал ненависть к Израилю и США. Во время нападения он был в футболке с иранским флагом.

Сотрудник ФБР Алекс Доран сообщил, что мотив нападения неизвестен. Он отметил, что у Дианге и в его автомобиле были найдены предметы, свидетельствующие о возможной связи с терроризмом.

