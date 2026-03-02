Стрельба в Остине: проверяется "иранский след"

Названо имя мужчины, который в ночь на 1 марта открыл стрельбу по посетителям бара в техасском Остине. Это 53-летний Ндиага Диагне, уроженец Сенегала, получивший гражданство США. Жертвами Диагне стали два человека, 14 получили ранения. Стрелок был убит полицией.

К расследованию подключено ФБР. Проверяется версия теракта. Мужчина выражал в социальных сетях поддержку режиму аятолл и выражал ненависть к Израилю и США. Во время нападения он был в футболке с иранским флагом.

Сотрудник ФБР Алекс Доран сообщил, что мотив нападения неизвестен. Он отметил, что у Дианге и в его автомобиле были найдены предметы, свидетельствующие о возможной связи с терроризмом.