Разрешены к публикации имена еще двоих погибших при ракетном обстреле Бейт-Шемеша

Разрешены к публикации имена еще двоих погибших в результате попадания баллистической иранской ракеты в бомбоубежище при синагоге в Бейт-Шемеше.

Это Йосеф (Йоси) Коэн и его жена Блория Коэн. Их похороны состоятся в понедельник, 2 марта, в 15:00 на кладбище "Дерех а-Хаим" в Бейт-Шемеше.

Ранее были опубликованы имена четверых погибших: Габриэль Барух Ревах, волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац.

Кроме того, в ходе операции "Рычание льва" погибли Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала в Тель-Авиве, и 102-летний мужчина, который упал по дороге в бомбоубежище в Тель-Авиве и получил тяжелую черепно-мозговую травму.