Tus Air организует эвакуационные рейсы из Кипра и Афин в Табу

Принадлежащая израильской компании "Кишрей Теуфа" кипрская авиакомпания Tus Air начала продажу билетов на эвакуационные рейсы из Ларнаки и Афин в аэропорт Табы в Египте.

Рейсы предназначены для израильтян, застрявших в Европе с началом войны, которым необходимо вернуться домой.

На текущий момент можно заказать билеты на сайте компании на рейсы, начиная со вторника, 3 марта, и до субботы, 7 марта.