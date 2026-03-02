x
$
Tus Air организует эвакуационные рейсы из Кипра и Афин в Табу

время публикации: 02 марта 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 11:37
Wikipedia.org. Фото: Anna Zvereva

Принадлежащая израильской компании "Кишрей Теуфа" кипрская авиакомпания Tus Air начала продажу билетов на эвакуационные рейсы из Ларнаки и Афин в аэропорт Табы в Египте.

Рейсы предназначены для израильтян, застрявших в Европе с началом войны, которым необходимо вернуться домой.

На текущий момент можно заказать билеты на сайте компании на рейсы, начиная со вторника, 3 марта, и до субботы, 7 марта.

