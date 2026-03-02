Иран обвинил Израиль и США в ударе по атомному объекту в Натанзе, МАГАТЭ не подтверждает

В Вене проходит экстренное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, посвященное ситуации в Иране. Инициатором его проведения выступила Россия по просьбе Исламской республики.

"Нет никаких признаков, что иранские ядерные объекты, включая атомную электростанцию в Бушере, исследовательский реактор в Тегеране или какое-либо другое предприятие, пострадали, или что по ним был нанесен удар", – заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В то же время международный чиновник сообщил: агентству не удается установить связь с Организацией по атомной энергии Ирана. Гросси призвал все стороны конфликта к сдержанности и к преодолению разногласий дипломатическим путем.

В то же время иранский представитель заявил, что 2 марта Израиль и США нанесли удар по ядерному объекту в Натанзе.