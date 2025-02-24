Прокуратура: по просьбе "собеседницы" из чата знакомств обвиняемый изнасиловал ребенка

Государственная прокуратура представила в окружной суд обвинительное заключение по делу о сексуализированном насилии в отношении маленькой девочки, которое обвиняемый совершил во время видеобеседы со своей "собеседницей" в чате знакомств Catch chat. Город, где было совершено преступление, а также любые детали, которые могут привести к идентификации пострадавшей, запрещены к публикации.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый познакомился в чате Catch chat с пользователем, выдававшим себя за 35-летнюю женщину. Они вели беседы сексуального содержания. На определенном этапе обвиняемый начал просить свою "собеседницу" встретиться с ним.

"Собеседница" в качестве платы за встречу и возможность увидеть ее обнаженной потребовала, чтобы обвиняемый совершил на видео сексуализированное насилие в отношении своей маленькой родственницы (в сообщении прокуратуры указано "паота" (פעוטה) – это термин, который относится к ребенку в возрасте от года до трех).

Повинуясь этому требованию, во время видеочата обвиняемый выполнил ряд действий сексуального характера в отношении малышки, включая принуждение ребенка к оральному сексу, и продемонстрировал все это в видеозвонке "женщине", с которой переписывался.

Обвинительное заключение вменяет ему совершение развратных действий, изнасилшование в отношении члена семьи, использование тела несовершеннолетнего для создания порнографии. Прокуратура просит задержать обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства, указывая, что преступник, совершивший такие чудовищные преступления в отношении маленького ребенка, опасен для общества.

В сообщении отмечается, что подозреваемый, который выдавал себя за женщину и спровоцировал обвиняемого на совершение изнасилования ребенка, также арестован, в ближайшие дни против него будет подано обвинительное заключение.