Летний экзамен на адвокатскую лицензию в Израиле прошли только 42% сдававших

Израильская коллегия адвокатов опубликовала результаты летнего экзамена на адвокатскую лицензию, который сдавали 2919 человек, из которых 1809 человек – в первый раз.

Из свежих выпускников юрфаков с первого раза экзамен сдали 60,8%. Среди 493 человек, сдававших экзамен во второй раз, успешно сдали только 21,3%. Среди 617 сдававших в третий раз и более, преодолеть барьер смогли только 6,3%.

Следует отметить, что этот показатель сильно ниже результатов летней сессии 2025 года, когда в общей сложности экзамен успешно сдали 59,5%, а среди сдававших впервые доля прошедших составила 77,8%.

Лучше всех сдавали экзамен выпускники юрфака Еврейского университета (89,6%). Далее следуют юрфаки Тель-Авивского университета (82,6%) и университета Бар-Илан (76,7%).

На четвертом месте – Академический колледж (74,6%), на пятом – Хайфский университет (74%), Академический центр Перес (66,9%), колледж "Сапир" (65,9%).

Среди выпускников частного университета Райхмана доля успешно сдавших экзамен составила всего 54%.

Результаты выпускников остальных колледжей сильно хуже, а среди выпускников Академического центра Кармель экзамен не смог сдать ни один человек.

Среди репатриантов из-за рубежа доля сдавших составила лишь 9,5%, среди израильтян, учившихся за рубежом - 5%.

По месту прохождения стажа лучшие результаты показали стажеры госпрокуратуры, среди которых доля сдавших экзамен составила 79%.

Из данных Коллегии адвокатов также следует, что среди 43 стажеров, сдававших экзамен в специальном сокращенном формате для резервистов, доля сдавших составила 58,1% (25 сдавших).