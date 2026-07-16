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Культура

Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за рекордные 3,3 млн долларов

Звезды
Аукционы
Голливуд
время публикации: 16 июля 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 11:59
Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за рекордные 3,3 млн долларов
Charles Sykes/Invision/AP

Световой меч, которым пользовался Марк Хэмилл в фильме "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" (1980), был продан на аукционе Heritage Auctions за **2,7 миллиона фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона долларов или почти 36 миллионов шведских крон).

В комплект также вошел протез руки, использованный в одной из самых известных сцен киносаги – эпизоде, в котором Люк Скайуокер теряет руку и узнает, что Дарт Вейдер является его отцом.

По данным аукционного дома, этот лот стал самым дорогим предметом реквизита из фильмов "Звездные войны", когда-либо проданным на торгах.

Предыдущий рекорд принадлежал световому мечу Дарта Вейдера, который в 2025 году ушел с молотка примерно за 34 миллиона шведских крон (около 3,1 миллиона долларов).

Фильмы франшизы "Звездные войны" регулярно устанавливают рекорды на рынке коллекционных предметов. Особенно высоко ценятся оригинальный реквизит и костюмы, использовавшиеся в съемках классической трилогии Джорджа Лукаса.

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