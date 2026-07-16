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Израиль

Пляжи Израиля в выходные дни: медуз почти нет, высокие волны

Мертвое море
Кинерет
Погода
Пляжи
Средиземное море
время публикации: 16 июля 2026 г., 07:18 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 07:18
Пляжи Израиля в выходные дни: медуз почти нет, высокие волны
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные, 16-18 июля, в прибрежных районах Израиля будет жарко, вода очень теплая, на побережье Средиземного моря довольно высокие волны. "Сезон медуз" завершился, медузы встречаются редко.

На официальных пляжах есть спасатели. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Не рекомендуется длительное время загорать. Перед выходом на пляж следует смазать кожу солнцезащитным кремом.

На побережье Средиземного моря днем – 30-31 градус. При этом температура воды – 29 градусов. Высота волн – до 1,5 м, купание может быть опасным.

В Эйлате днем – 38-41 градус. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 26 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 35-37 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 38-39 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 28 градусов.

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