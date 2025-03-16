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Израиль

Солдаты, стрелявшие в воздух во время чтения свитка Эстер, отстранены от службы в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Праздники
время публикации: 16 марта 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 15:28
Солдаты, стрелявшие в воздух во время чтения свитка Эстер, отстранены от службы в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командир взвода и его бойцы, которые устроили стрельбу в направлении Газы во время чтения свитка Эстер на отрывке, когда полагается шуметь и кричать "Аман!", были отстранены от службы.

Дисциплинарные меры были приняты после того, как видеозапись происшествия попала в социальные сети, и на видео были различимы лица бойцов, один из них был в клоунском колпаке.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что как только командирам стало известно об инциденте, командир взвода и его подчиненные были выведены из Газы, им грозит серьезное взыскание. В сообщении подчеркивается, что такое поведение "противоречит ценностям Армии обороны Израиля и нарушает правила действий в секторе военной операции".

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