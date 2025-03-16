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Израиль

Перевозка львят мультикоптерами: контрабанда животных прибыльна и ненаказуема

Животные
время публикации: 16 марта 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 14:28
Перевозка львят мультикоптерами: контрабанда животных прибыльна и ненаказуема
Фото: Ури Ланиэль, Управление природы и парков Израиля

Полиция продолжает расследование нескольких случаев контрабанды диких животных в Израиль: по предположению следствия, львят и обезьян доставляют с территории Иордании и Египта при помощи мультикоптеров-беспилотников, способных переносить груз до 70 килограммов.

Сам момент контрабандной доставки животных прошел незамеченным полицией и службами безопасности, и в эти дни правоохранительные органы Израиля пытаются справиться с последствиями: к настоящему моменту в разных частях страны были обнаружены и изъяты четыре львенка и десять зеленых мартышек, одна из которых позднее скончалась от столбняка.

Во всех этих случаях животные были обнаружены уже, по всей видимости, после первой или даже второй перепродажи: бизнес на контрабандных экзотических животных крайне прибыльный, и контрабандисты успешно избегают задержания и наказания.

В полиции располагают данными о том, что в Израиль было ввезено больше обезьян, чем уже удалось обнаружить, информации же о дополнительных детенышах львов в настоящий момент нет.

Торговцы животными держат контрабандный "товар" в ужасных условиях, в Израиль доставляют детенышей, которые по всем правилам должны еще долгие месяцы оставаться на попечении матери. Если животное проявляет агрессию, торговцы безжалостно вырывают у него зубы и когти – так, одна из конфискованных мартышек оказалась почти беззубой, со следами удаленных зубов.

По словам представителей Управления природы и парков, которым приходится выхаживать находящихся в плохом состоянии экзотических животных и устраивать выживших в приют для обезьян или зоопарки, контрабанда животных очень прибыльна, на уровне наркоторговли, и инструментов эффективной борьбы с этим явлением нет.

Израиль
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