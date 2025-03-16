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Израиль

Оппозиция требует пригласить Нетаниягу и Каца на заседание комиссии по обороне

Кнессет
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Исламский джихад
Заложники
время публикации: 16 марта 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 18:35
Оппозиция требует пригласить Нетаниягу и Каца на заседание комиссии по обороне
Chaim Goldberg FLASH90

Бывший министр Гади Айзенкот и другие члены оппозиции обратились к председателю парламентской комиссии по иностранным делам и обороне потребовали провести заседание с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца.

Представители оппозиции заявляют, что премьер-министр и правительство действуют вопреки решению узкого кабинета и кабинета министров, принятому в мае, и не стремятся к достижению целей войны – возвращению похищенных и уничтожению военного и политического потенциала ХАМАСа. Они отмечают, что, согласно последним официально полученным данным, "Исламский джихад" и ХАМАС восстановили свой боевой потенциал.

Авторы письма высказывают обеспокоенность, что действия правительства наносят ущерб оборонным и национальным интересам государства Израиль.

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