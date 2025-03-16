Оппозиция требует пригласить Нетаниягу и Каца на заседание комиссии по обороне

Бывший министр Гади Айзенкот и другие члены оппозиции обратились к председателю парламентской комиссии по иностранным делам и обороне потребовали провести заседание с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца.

Представители оппозиции заявляют, что премьер-министр и правительство действуют вопреки решению узкого кабинета и кабинета министров, принятому в мае, и не стремятся к достижению целей войны – возвращению похищенных и уничтожению военного и политического потенциала ХАМАСа. Они отмечают, что, согласно последним официально полученным данным, "Исламский джихад" и ХАМАС восстановили свой боевой потенциал.

Авторы письма высказывают обеспокоенность, что действия правительства наносят ущерб оборонным и национальным интересам государства Израиль.