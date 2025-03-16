Глава ШАБАКа Ронен Бар: "Требование премьером личного доверия – неприемлемо и незаконно"

Ронен Бар, комментируя решение главы правительства Биньямина Нетаниягу лишить его полномочий главы Общей службы безопасности (ШАБАК), напомнил, что ранее он уже заявлял о своей ответственности за провал 7 октября и говорил о намерении уйти в отставку до завершения своей каденции. "Поэтому очевидно, что намерение отстранить меня не связано с событиями 7 октября, – подчеркивает Бар. – Премьер-министр пояснил, что его решение вызвано тем, что между нами длительное время отсутствует доверие".

Далее Ронен Бар указывает, что ШАБАК под его руководством провел тщательное расследование, выявившее разведывательные провалы и недочеты, исправление которых "уже началось". Он также подчеркивает, что расследование считает причиной катастрофы 7 октября "политику, которая проводилась правительством и его главой на протяжении многих лет, и особенно в год, предшествующий резне", и указывает на "длительное и преднамеренное игнорирование политическим эшелоном предупреждений ШАБАКа".

Далее он указывает на "необходимость расследовать все факторы, включая политику правительства и премьер-министра, а не только ЦАХАЛ и ШАБАК, которые уже провели тщательные внутренние расследования", подчеркивая, что такое комплексное расследование необходимо для обеспечения безопасности общества. "Поиск истины – высшая ценность в ШАБАКе, и общественность имеет право знать, что привело к резне и краху концепции безопасности Государства Израиль".

По словам Ронена Бара, в ближайший период он решил продолжать свои обязанности в связи с возможностью эскалации и реальной возможностью возвращения к боевым действиям в секторе Газы, где ШАБАК играет центральную роль. Он также заявил о необходимости добиться возвращения заложников, "завершения нескольких деликатных расследований" и оптимальной подготовки двух кандидатов ему на замену.

"В основе всех моих действий и решений лежит необходимость доверия всех граждан Израиля главе ШАБАКа, – заключает Ронен Бар свое обращение. – Ожидание со стороны премьер-министра, что необходимо его личное доверие – цель которого противоречит общественным интересам – неприемлемо, оно противоречит Закону о ШАБАКе и ценностям, которым руководствуется Общая служба безопасности".