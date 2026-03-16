16 марта 2026
последняя новость: 20:12
Обстрел Иерусалима: обломки иранских ракет упали на Храмовой горе и рядом с Храмом гроба Господня

время публикации: 16 марта 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 19:21
В ходе иранского обстрела израильской столицы обломки перехваченных ракет упали на Храмовой горе и в непосредственной близости к Храму гроба Господня. Религиозные святыни расположены в Старом городе Иерусалима.

Обломки были обнаружены также на территории еврейского квартала Старого города, а также в центре и на востоке Иерусалима. В места падения были направлены крупные силы полиции и пограничной стражи, включая саперов.

"Это свидетельствует, что враг не делает разницы между религиями, синагогами, церквями и мечетями. Также подтверждается обоснованность решения закрыть святые места для молитв и посещений – согласно указаниям службы тыла. Цель этого решения – спасение человеческих жизней", – сообщает пресс-служба полиции.

Отметим, что в связи с угрозой обстрелов не была разрешена молитва на Храмовой горе в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. Это решение стало поводом для обвинения Израиля в нарушении свободы вероисповедания.

