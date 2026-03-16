Женщина рассказала, что была изнасилована сотрудником канцелярии Нетаниягу
время публикации: 16 марта 2026 г., 15:16 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 15:16
Женщина рассказала, что была изнасилована высокопоставленным сотрудником канцелярии премьер-министра. Информация об этом разрешена к публикации.
Согласно тому, что опубликовано к настоящему моменту, женщина рассказала подругам о том, что была изнасилована в гостинице. Информация поступила в полицию, однако женщина отказалась подавать жалобу.
Был издан судебный запрет на публикацию этой истории. Срок действия запрета истек в ночь на 16 марта.
Сообщается, что в последние месяцы полиция пыталась убедить женщину подать жалобу, чтобы получить основания для начала расследования.