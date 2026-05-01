Белый дом о новом предложении Ирана: "Переговоры продолжаются"

Администрация США прокомментировала информацию о новом предложении, поступившем от иранской стороны. В заявлении Белого дома подчеркивается: "Мы не разглашаем подробности дипломатических дискуссий. Переговоры продолжаются".

В Белом доме также добавили: "Президент Трамп ясно дал обществу понять, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием".