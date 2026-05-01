Трамп о новом предложении Ирана: "Меня это не устраивает"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен последним предложением Тегерана по соглашению, направленному на завершение войны.

"Они хотят заключить сделку, но меня она не устраивает", – сообщил Трамп журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о предложении, полученном Вашингтоном

Президент США отметил, что иранская сторона "сделала определенные шаги вперед", однако выразил сомнение в конечном успехе процесса.

"Я не уверен, что они когда-нибудь придут к цели", – добавил Трамп, вновь заявив, что руководство Ирана действует "разобщенно".

В ходе беседы с журналистами у Белого дома Трамп заявил, что на данный момент существуют только два варианта развития событий: "Либо сделка, либо мы разобьем их в пух и прах".

Напомним, администрация США прокомментировала информацию о новом предложении, поступившем от иранской стороны. В заявлении Белого дома подчеркивается: "Мы не разглашаем подробности дипломатических дискуссий. Переговоры продолжаются".

В Белом доме также добавили: "Президент Трамп ясно дал обществу понять, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием".

Ранее Иран через пакистанских посредников направил Соединенным Штатам пересмотренное предложение по переговорам, сообщило в пятницу, 1 мая, агентство IRNA.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран стремится к прочному миру в переговорах с Вашингтоном, несмотря на заявления высокопоставленных священнослужителей и законодателей о том, что переговоры по ядерной программе и Ормузскому проливу больше не ведутся.