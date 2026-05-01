В пятницу, 1 мая, ВВС успешно перехватили ракету, выпущенную по силам ЦАХАЛа, действующим в южном Ливане.

В ходе другого инцидента была выпущена ракета-перехватчик по подозрительной воздушной цели, зафиксированной в районе проведения операций силами ЦАХАЛа на юге Ливана. Результаты перехвата проверяются.

Кроме того, в течение дня "Хизбаллой" было предпринято несколько атак с использованием дронов-камикадзе в направлении подразделений ЦАХАЛа в южном Ливане. По имеющимся данным, пострадавших в результате этих инцидентов нет.