Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа ликвидировали двух террористов на юге Ливана

В пятницу, 15 мая, террористическая организация "Хизбалла" выпустила ракеты в направлении сил ЦАХАЛа, действующих на юге Ливане. Ракеты упали на открытой местности, пострадавших сне было.

Вскоре израильские ВВС при содействии 91-й дивизии атаковали двух террористов, находившихся в здании в том районе, откуда был осуществлен запуск ракет. После нанесения удара были зафиксированы вторичные детонации, свидетельствующие о наличии в здании оружия и боеприпасов.

Кроме того, бойцы 679-й бронетанковой бригады "Ифтах" под командованием 91-й дивизии обнаружили склад оружия сил террористической организации "Хизбалла". Среди обнаруженных средств ведения боя были боевые части ракет, магазины, бронежилеты, шлемы.