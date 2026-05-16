ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября

Война с ХАМАСом
время публикации: 16 мая 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 16:48
ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября.

В результате двух ударов по целям на севере сектора Газы в течение последних двух недель силы ЦАХАЛа ликвидировали Хамара Ияда Мухаммада аль-Матука и Халида Мухаммада Салема Джуду.

Террористы представляли собой непосредственную угрозу для сил ЦАХАЛа и были уничтожены точечными ударами.

Кроме того, в результате еще одного удара в центре сектора Газы был ликвидирован Абд аль-Рахман Махмуд Джума Шаафи – террорист из батальона Аль-Бурейдж, который готовил террористические атаки против сил ЦАХАЛа.

Перед нанесением ударов были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

