В Самарии задержаны десятки левых радикальных активистов

16 октября на ферме Цофнат в Самарии силами ЦАХАЛа, полиции и патрулями регионального совета Шомрон были задержаны около 30 левых радикальных активистов – граждан Израиля и иностранцев.

В сообщении пресс-службы регионального совета Шомрон отмечается, на бейсболках некоторых активистов была символика UAWC (Union of Agricultural Work Committees, "Союз комитетов сельскохозяйственных работ"). Заявлено, что активисты были задержаны "при попытке провокации".

"Анархисты проникли на территорию, закрытую для гражданских, в районе Ар Браха, нарушили общественный порядок, отказались представиться силам безопасности и имели при себе атрибутику, связанную с указанной террористической организацией. Речь идет об организации, созданной НФОП. Одним из ее лидеров является кровавый террорист Самар Арбид, ответственный за теракт, в результате которого была убита Рина Шнерб. Эта организация была объявлена вне закона министром обороны", – отмечается в сообщении пресс-службы регионального совета Шомрон.

Анархисты задержаны для допроса. Йоси Даган, глава регионального совета Шомрон, обратился к министру внутренних дел Яриву Левину с просьбой о немедленном выдворении их из страны.

В октябре 2021 министерство обороны Израиля включило шесть палестинских НПО в список "террористических организаций" как аффилированные с "Народным фронтом освобождения Палестины" – в их числе UAWC. Летом 2022 израильские военные закрывали офисы UAWC в Палестинской автономии.