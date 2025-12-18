В Сиднее задержаны подозреваемые, направлявшиеся на место теракта в Бонди

Подразделение по борьбе с террором австралийского штата Новый Южный Уэльс задержало на юго-западе Сиднея семерых человек, которые, согласно полученной правоохранительными органами информации, могли планировать насильственные действия.

Согласно агентурным сведениям, они выехали из Мельбурна на двух машинах и направлялись на пляж Бонди в Сиднее, где несколько дней назад произошел теракт против участников церемонии зажжения первой ханукальной свечи. Тогда погибли 15 человек.

На опубликованном видео можно увидеть вооруженных автоматическим оружием полицейских в камуфляже и касках, которые проводят задержания и обыски. Группа задержанных лежит на земле. На данный момент неясно, связано ли планируемое ими нападение с терактом на пляже Бонди.