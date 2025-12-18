x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 12:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 12:55
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Сиднее задержаны подозреваемые, направлявшиеся на место теракта в Бонди

Террористы
Австралия
время публикации: 18 декабря 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 12:09
В Сиднее задержаны подозреваемые, направлявшиеся на место теракта в Бонди
AP Photo/Mark Baker

Подразделение по борьбе с террором австралийского штата Новый Южный Уэльс задержало на юго-западе Сиднея семерых человек, которые, согласно полученной правоохранительными органами информации, могли планировать насильственные действия.

Согласно агентурным сведениям, они выехали из Мельбурна на двух машинах и направлялись на пляж Бонди в Сиднее, где несколько дней назад произошел теракт против участников церемонии зажжения первой ханукальной свечи. Тогда погибли 15 человек.

На опубликованном видео можно увидеть вооруженных автоматическим оружием полицейских в камуфляже и касках, которые проводят задержания и обыски. Группа задержанных лежит на земле. На данный момент неясно, связано ли планируемое ими нападение с терактом на пляже Бонди.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 декабря 2025

Опубликованы имена 14 из 15 жертв ханукального теракта в Сиднее
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 декабря 2025

Сиднейский террорист, причастный к убийству 15 человек, обвинен по 59 пунктам