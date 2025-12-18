"Модели 2025 года": победили темнокожие красавицы. Список, фото

Сайт Models.com опубликовал рейтинг топ-моделей 2025 года, проведя голосование среди читателей и собрав мнения экспертов модной индустрии.

"Моделями года" в этом году стали две темнокожие красавицы. Читатели объявили победительницей 27-летнюю американскую модель суданского происхождения Анок Яй, которая победила и в прошлом году (эксперты отдали ей третье место). При этом эксперты индустрии назвали лучшей 25-летнюю канадку Авар Одхианг.

Среди мужчин титул "модели года" получили, по версиям читателей и экспертов соответственно, 28-летний Элтон Мейсон и 27-летний Кит Батлер.

В номинации "Восходящая звезда" по опросу читателей победила 20-летняя китаянка Цзяхуэй Чжан, по мнению экспертов – 20-летняя британка Джеки Хупер.

Среди мужчин в этой номинации, по мнению читателей, победил Бадиэль Лони Ньянг из Южного Судана. Эксперты отдали победу двум молодым моделям: 23-летнему Юре Романюку из Украины и 21-летнему Баю Жуйэню из Китая.

Читатели и эксперты сочли "блогером года" 22-летнюю американскую трансгендерную модель Алекс Консани (в 2024-м она была признана экспертами моделью года).

В номинации "Создатель контента года", по версии читателей, победила 27-летняя американка Оландрия Карфен. Эксперты отдали победу 25-летнему французу алжирского происхождения Лиасу (Элиасу Медини).

Номинация "Лучший уличный стиль": среди женщин победили 21-летняя Матильда Гварлиани (Грузия, выбор читателей) и 23-летняя Мона Тугор (Дания, выбор экспертов); среди мужчин – 23-летний Калум Харпер (Великобритания, выбор читателей) и 27-летний Сю Мин (Южная Корея, выбор экспертов).

"Награды за заслуги всей жизни" была удостоена легендарная Иман – знаменитая американская супермодель, уроженка Сомали, актриса, вдова Дэвида Боуи. В этом году ей исполнилось 70 лет.