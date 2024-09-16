Усама Хадан: "В самое ближайшее время Синуар опубликует послание к палестинцам"

Один из лидеров ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что "в самое ближайшее время лидер ХАМАСа Яхья Синуар опубликует послание к палестинцам и всему миру".

13 сентября ливанский телеканал Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", объявил, что генсек "Партии Аллаха" Хасан Насралла получил "послание" от главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара.

Согласно указанному источнику, в этом послании Синуар поблагодарил Насраллу за "соболезнования" в связи с гибелью Исмаила Ханийи (ликвидирован в Тегеране 31 июля 2024 года), а также за "солидарность" с палестинским "сопротивлением". Синуар заверил Насраллу, что ХАМАС продолжит "идти по пути верность крови мучеников". Когда было направлено послание и каким образом оно было передано, неизвестно.

Газета "Аш-Шарк аль-Аусат", издающаяся в Лондоне на арабском языке, сообщила, что послание, которое генсек "Партии Аллаха" Хасан Насралла получил от главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, не было написано от руки, кроме того, оно было отправлено "канцелярией Синуара, а не им самим".