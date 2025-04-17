Пожар возле гостиницы "Давид" на Мертвом море
время публикации: 17 апреля 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 13:52
Возгорание, начавшееся перед гостиницей "Давид" в курортном комплексе Эйн-Бокек на Мертвом море, быстро распространилось на окружающую растительность. На место происшествия прибыли крупные силы пожарно-спасательных служб.
Несмотря на обширное возгорание, им удалось достаточно быстро локализовать его и потушить пожар. Инцидент завершился без пострадавших. Проверив здание гостиницы и место происшествия, пожарные также исключили предположение о заблокированных огнем людях.
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