Пожар возле гостиницы "Давид" на Мертвом море

Возгорание, начавшееся перед гостиницей "Давид" в курортном комплексе Эйн-Бокек на Мертвом море, быстро распространилось на окружающую растительность. На место происшествия прибыли крупные силы пожарно-спасательных служб.

Несмотря на обширное возгорание, им удалось достаточно быстро локализовать его и потушить пожар. Инцидент завершился без пострадавших. Проверив здание гостиницы и место происшествия, пожарные также исключили предположение о заблокированных огнем людях.