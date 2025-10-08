13-летний мальчик без билета и паспорта обошел все проверки и попал в самолет

Чрезвычайное происшествие в аэропорту Бен-Гурион поставило под вопрос хваленые схемы безопасности, принятые в Израиле: 13-летний мальчик, не имеющий паспорта ("даркона") и билета, смог миновать все проверки и был обнаружен лишь в самолете, выруливающем на взлет в Нью-Йорк.

Инцидент произошел в среду утром, 8 октября. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, подросток сумел обойти все контуры безопасности в аэропорту "Бен-Гурион": каждый раз он подходил к той или иной группе пассажиров или семье, делая вид, что он – один из членов семьи. И так вплоть до посадки в самолет, которую мальчик тоже прошел совершенно беспрепятственно.

Обнаружили его случайно: самолет был полностью заполнен пассажирами, и сесть на пустующее место мальчик не смог. Поэтому он сел в зоне, отведенной для членов экипажа. Когда самолет отстыковался от посадочного рукава и начал выруливать на взлетную полосу, бортпроводники увидели, что на предназначенном для них месте находится ребенок.

На борту поднялся переполох, стюардессы начали выяснять, чей ребенок и с кем он поднялся на борт. Взлет остановили, на место происшествия были вызваны сотрудники служб безопасности, и мальчика передали им для допроса и дальнейшего разбирательства в Израиле.

К счастью, речь идет всего лишь о 13-летнем ребенке, не представляющем угрозы для пассажиров и экипажа. Но сам факт, что мальчик смог беспрепятственно преодолеть пять контуров безопасности аэропорта и еще три контура безопасности авиакомпании ставит серьезные вопросы об эффективности этих служб.

В системе авиаперевозок начато серьезное расследование, по результатам которого будут приняты решения как в отношении лиц, пропустивших мальчика, так и в отношении инструкций безопасности на будущее.