Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа, выписан из "Шибы" после пневмонии

Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа 1 февраля, был вынужден вернуться в больницу "Шиба" из-за воспаления легких, развившегося как осложнение после гриппа.

Его возвращение в больницу не удивило медиков, которые говорили о том, что длительное пребывание в плену привело к ослаблению иммунитета и защитных функций организма.

В понедельник, 17 февраля, он был выписан из больницы. Дальнейшую реабилитацию он будет проходить в комплексе "Кфар-Маккабия".