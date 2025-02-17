Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа, выписан из "Шибы" после пневмонии
время публикации: 17 февраля 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 19:16
Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа 1 февраля, был вынужден вернуться в больницу "Шиба" из-за воспаления легких, развившегося как осложнение после гриппа.
Его возвращение в больницу не удивило медиков, которые говорили о том, что длительное пребывание в плену привело к ослаблению иммунитета и защитных функций организма.
В понедельник, 17 февраля, он был выписан из больницы. Дальнейшую реабилитацию он будет проходить в комплексе "Кфар-Маккабия".
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