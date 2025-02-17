Назначенное на вторник выступление Нетаниягу в суде отменено по его просьбе

По просьбе главы правительства Биньямина Нетаниягу, суд отменил назначенные на вторник, 17 февраля, показания премьера перед судом по причинам, связанным с безопасностью. Глава правительства также обратился к суду с просьбой допрашивать его не три раза в неделю, а дважды в неделю, а третье заседание посвятить опросу других свидетелей.

Напомним, Биньямин Нетаниягу в понедельник вновь давал показания в суде по так называемым "делам тысяч". Премьер-министра допрашивает его адвокат Амит Хадад: в настоящий момент проходит этап допроса стороной защиты.

Ранее судьи попросили адвоката Хадада оценить, сколько заседаний потребуется для завершения допроса. "По оптимистичной оценке, двенадцать заседаний, по чуть менее оптимистичной – 14 заседаний по "делу 4000", а также десять заседаний по "делам 1000 и 2000", – сказал Хадад.

Судьи попросили адвокатов сократить процесс и не останавливаться так подробно на всех деталях. Однако сам глава правительства заявил, что возможность рассказать о каждом из 315 инкриминируемых ему эпизодов – это его базовое право. "Вы можете принять любое решение, но я считаю необходимым предоставить мне право отстаивать свою невиновность", – подчеркнул Нетаниягу.

Отметим, что во время выступления в суде в понедельник Нетаниягу попросил сделать перерыв на 10-20 минут: это было связано с точечной ликвидацией одного из лидеров боевиков ХАМАСа Мухаммада Шахина, который занимал должность главы оперативного отдела этой террористической организации в Ливане. Судьи пытались запретить премьеру эту отлучку.