Беременную серую акулу длиной три метра выбросило на пляж Ольга в Хадере

В понедельник утром граждане сообщили в Управление природы и парков по телефону *3639 о трехметровой серой акуле, которую море выбросило на пляж Ольга в Хадере. Прибывший на место инспектор Управления Илья Баскин отметил, что речь идет о крупной особи серой акулы длиной три метра. При помощи муниципального трактора акулу погрузили в автомобиль Управления природы и парков и доставили в Центр спасения морских черепах для вскрытия и исследования.

Обнаружилось, что погибла беременная самка, и тогда специалисты использовали аппарат УЗИ для выявления живых эмбрионов. Признаков жизни у эмбрионов не было, но специалисты центра все равно попытались спасти их: были извлечены четыре эмбриона, их поместили в емкость с морской водой для реанимации, но попытка спасения не удалась.

Доктор Янив Леви, проводивший исследование, отмечает, что погибшая акула была на ранней стадии беременности, и эмбрионы все еще были прикреплены пуповиной внутри плаценты. "Шансы на их спасение в этот сезон были минимальными, но попытаться стоило", – признал он. По словам доктора Леви, этот вид акул находится под угрозой исчезновения, и ученые надеются, что тщательное исследование поможет найти дополнительные данные о причине гибели акулы.

По словам доктора Авиада Шейнина, возглавляющего отдел высших хищников в морской исследовательской станции Мориса Кана, в этом году в течение сезона выбросило много мертвых акул, таких случаев не было в последнее десятилетие. Найденная акула не была помечена исследователями, поэтому отследить путь ее миграции не удастся.

"Данных о серых акулах крайне недостаточно, мы знаем, что они приходят в Израиль, в основном, около ноября, и остаются в наших водах до апреля-мая, – рассказал доктор Шейнин. – В основном, к нам приплывают самки, мы видим очень мало самцов".