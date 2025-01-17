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Израиль

ШАБАК критикует отмену административных задержаний поселенцев

Иудея и Самария
ШАБАК
время публикации: 17 января 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 12:37
ШАБАК критикует отмену административных задержаний поселенцев
Nati Shohat/Flash90

Представители Общей службы безопасности (ШАБАК) осудили решение министра обороны Исраэля Каца отменить административные аресты поселенцев из Иудеи и Самарии и немедленно отпустить их из изоляторов – на фоне приближающегося освобождения сотен террористов в рамках сделки по освобождению заложников.

"Это решение было принято без консультаций с ШАБАКом относительно последствий этого решения для ситуации в сфере безопасности", – сообщили из ШАБАКа.

Напомним, ранее в пятницу Исраэль Кац заявил, что на фоне приближающегося освобождения сотен террористов из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках сделки с ХАМАСом он принял решение отменить приказы об административных задержаниях поселенцев.

Поселенцы из Иудеи и Самарии, находящиеся под административным арестом, должны быть немедленно освобождены домой, Исраэль Кац распорядился также не рассматривать вопросы о продлении срока их содержания под стражей.

"Я принял решение освободить поселенцев, находящихся под административным арестом, и передать четкий сигнал поддержки и поощрения поселенческого движения, находящегося на переднем крае борьбы с палестинским террором и растущими угрозами в сфере безопасности, – подчеркнул Исраэль Кац. – Пусть лучше радуются семьи еврейских поселенцев, чем семьи палестинских террористов".

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