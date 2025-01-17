Военно-политический кабинет начал обсуждение условий сделки с ХАМАСом

После прибытия переговорной группы из Катара военно-политический кабинет собрался для обсуждения и утверждения деталей первого этапа соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы. Заседание, ранее назначенное на 10:15, началось в 11:15, с опозданием на час.

После утверждения кабинетом, сделку должно будет утвердить правительство: учитывая, что уже полдень пятницы, до наступления шаббата остается все меньше времени. Министр внутренних дел Моше Арбель ранее попросил провести голосование правительства по телефону до наступления шаббата, а не откладывать заседание на субботний вечер.

Если голосование будет отложено, на реализацию третьего этапа утверждения сделки - подачу апелляций против тех или иных имен в списке освобождаемых террористов - почти не останется времени, ведь канцелярия главы правительства уже объявила, что первые заложники должны быть освобождены уже в воскресенье, и первая партия палестинских заключенных в обмен за заложников (живых или мертвых) будет освобождена уже 19 января в 16:00.