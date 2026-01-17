Родители Рана Гвили против создания "Совета мира": "Снисходительность к ХАМАСу"

Родители Рана Гвили подвергли резкой критике создание "Совета мира" и других структур по управлению Газой.

"Это очень проблематичный шаг. Складывается впечатление, что США мчатся к реконструкции Газы, не требуя от ХАМАСа выполнить то, что они обязаны, в соответствии с соглашением".

"Снисходительность по отношению к террористической организации приведет к тому, что сначала будет принято решение отказаться от требования вернуть Рани, а затем к тому, что ХАМАС останется вооруженной и опасной силой", – заявили родители Рана Гвили.