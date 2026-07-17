CENTCOM: уничтожена наблюдательная вышка КСИР в порту Чабахар
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 16 июля американские силы успешно уничтожили наблюдательную вышку в порту Чабахар.
Данный объект принадлежал к системе морского наблюдения, которую Корпус стражей исламской революции (КСИР) на протяжении десятилетий использовал для слежки за коммерческими судами, проходящими через Ормузский пролив, и атак на них.
Уничтожение вышки причиняет ущерб способности КСИР координировать нападения на экипажи судов. Кроме того, это способствует защите свободы судоходства в региональных водах для всех плавсредств, за исключением судов, пытающихся нарушить действующую морскую блокаду Ирана со стороны ВМС США.
On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026