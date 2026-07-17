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Ближний Восток

CENTCOM: уничтожена наблюдательная вышка КСИР в порту Чабахар

США
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 17 июля 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 18:23
CENTCOM: уничтожена наблюдательная вышка КСИР в порту Чабахар
Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne Geletka/U.S. Navy via AP

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 16 июля американские силы успешно уничтожили наблюдательную вышку в порту Чабахар.

Данный объект принадлежал к системе морского наблюдения, которую Корпус стражей исламской революции (КСИР) на протяжении десятилетий использовал для слежки за коммерческими судами, проходящими через Ормузский пролив, и атак на них.

Уничтожение вышки причиняет ущерб способности КСИР координировать нападения на экипажи судов. Кроме того, это способствует защите свободы судоходства в региональных водах для всех плавсредств, за исключением судов, пытающихся нарушить действующую морскую блокаду Ирана со стороны ВМС США.

Ближний Восток
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