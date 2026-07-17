x
17 июля 2026
|
последняя новость: 21:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июля 2026
|
17 июля 2026
|
последняя новость: 21:39
17 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Аэропорт Бен-Гурион: на борту одного из самолетов трое израильтян устроили дебош

Авиация
Израиль
время публикации: 17 июля 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 21:14
Аэропорт Бен-Гурион: на борту одного из самолетов трое израильтян устроили дебош
Yossi Aloni/Flash90

В аэропорту Бен-Гурион, на борту самолета одной из иностранных компаний, готовившегося к взлету, трое молодых израильтян, жителей центра страны, устроили дебош.

Сотрудники полиции поднялись на борт лайнера после того, как экипаж сообщил о троих пассажирах, которые ведут себя "крайне буйно".

После того, как дебоширы наотрез отказались покинуть салон самолета по требованию экипажа и сотрудников правопорядка, они были задержаны и доставлены на допрос в участок аэропорта Бен-Гурион.

В ходе задержания дебоширы оказала сопротивление и напала на полицейских. Стражам порядка пришлось применить силу для проведения ареста. Получившим травмы полицейским была оказана медицинская помощь.

Все трое задержанных будут доставлены в суд для проведения заседания по продлению срока их содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook