Аэропорт Бен-Гурион: на борту одного из самолетов трое израильтян устроили дебош

В аэропорту Бен-Гурион, на борту самолета одной из иностранных компаний, готовившегося к взлету, трое молодых израильтян, жителей центра страны, устроили дебош.

Сотрудники полиции поднялись на борт лайнера после того, как экипаж сообщил о троих пассажирах, которые ведут себя "крайне буйно".

После того, как дебоширы наотрез отказались покинуть салон самолета по требованию экипажа и сотрудников правопорядка, они были задержаны и доставлены на допрос в участок аэропорта Бен-Гурион.

В ходе задержания дебоширы оказала сопротивление и напала на полицейских. Стражам порядка пришлось применить силу для проведения ареста. Получившим травмы полицейским была оказана медицинская помощь.

Все трое задержанных будут доставлены в суд для проведения заседания по продлению срока их содержания под стражей.