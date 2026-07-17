Axios: США направляют в Израиль десятки самолетов-заправщиков

США направляют в Израиль еще десятки самолетов-заправщиков в преддверии возможной эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает в пятницу, 17 июля, Axios.

На сегодняшний день в Израиль прибыло более 60 американских самолетов-заправщиков, 33 из которых размещены в аэропорту Бен-Гурион.

Накануне министр транспорта Мири Регев подтвердила, что самолеты-заправщики продолжают прибывать в Израиль, но отметила, что их количество в аэропорту "Бен-Гурион" будет сокращено до согласованного между сторонами уровня.

Остальные самолеты будут перебазированы на базы ЦАХАЛа по согласованию с министерством обороны. По словам представителей министерства транспорта, "этот шаг призван обеспечить продолжение оперативной деятельности при сохранении бесперебойной работы гражданской авиации".