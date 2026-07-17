Арбитром финала чемпионата мира по футболу назначен Славко Винчич
время публикации: 17 июля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 07:50
19 июля в финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Аргентины Испании.
Судить матч будет словенская бригада арбитров.
Главный судья Славко Винчич.
Его ассистенты: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.
Четвертым и резервным судьями будут арбитры из Иордании Адхам Махадме и Мохаммад Аль-Калаф.
Славко Винчич судил три матча этого чемпионата мира: Бразилия - Марокко (1:1), Иордания - Алжир (1:2) и Мексика - Эквадор (2:0).
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