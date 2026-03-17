В течение последних суток ЦАХАЛ продолжал атаковать объекты "Хизбаллы"

В течение последних суток ЦАХАЛ продолжал атаковать объекты террористической организации "Хизбалла" на всей территории Ливана, включая склады боеприпасов, пусковые установки и площадки для запусков ракет, строения, используемые организацией, и террористов.

В частности ЦАХАЛнанес удар по пусковой установку "Хизбаллы" в районе Дир аз-Захрани. Кроме того, на юге Ливана были ликвидированы несколько боевиков террористической организации, а в Бейруте нанесен удар по зданию, использовавшемуся "Хизбаллой".