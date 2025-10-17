На 85-й трассе задержан водитель, разогнавший Aston Martin до 241 км/ч

На 85-й трассе полиция задержала водителя, ехавшего на скорости 241 км/ч при формально допустимой 90 км/ч.

24-летний водитель автомобиля Aston Martin, житель севера страны, был задержан для допроса, а затем отправлен под арест. Он автоматически лишен прав на 30 дней, его автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

"Рекорд скорости" (по протоколам израильской полиции) задержанный не установил, но приблизился к нему. В апреле 2020 года в южной части 6-й трассы полиция остановила автомобиль Honda Accord, разогнавшийся до скорости 245 км/ч (разрешенная скорость на этом участке до 120 км/ч). Это максимальная скорость на трассе в Израиле, зарегистрированная полицией за последние годы.

В израильском законодательстве рассматриваются три степени превышения скорости. Наиболее тяжкая из них: превышение на междугородней трассе более чем на 41 км/ч. При таком нарушении обычно полиция лишает прав на один месяц, и нарушителя вызывают в суд.