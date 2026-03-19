Гражданин Узбекистана был задержан за видео с сиреной и комментарием: "все разбегаются как крысы"

Израильская полиция задержала гражданина Узбекистана, работающего на стройке, после того, как он опубликовал видео, снятое во время воздушной тревоги в первый день войны. На записи слышно, как он за кадром говорит: "Все разбегаются, как крысы".

Издание "Гаарец"

пишет, что на это видео пожаловался в полицию израильтянин бухарского происхождения, он также помог найти иностранца. Израильтянин также снял видео ареста и выложил в сеть.

"Гаарец" пишет, что спустя несколько часов после задержания иностранного рабочего в дело вмешалось посольство Узбекистана. Задержанный был освобожден.

В посольстве назвали арест мужчины незаконным, подчеркнув, что гражданин Узбекистана находится в Израиле легально, и ему не грозит депортация. При этом дипломаты подчеркнули, что они считают поведение мужчины недопустимым и не разделяют антиеврейских нарративов.

Отметим, что в результате обстрелов из Ирана в Израиле погибли несколько иностранных граждан. Обозреватели считают, что незнание иврита и непонимание инструкций Службы тыла увеличивает риск пострадать во время обстрела.