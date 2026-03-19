Трамп заявил, что попросил Нетаниягу больше не наносить удары по газовым объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии в Белом доме сообщил, что лично попросил Биньямина Нетаниягу воздержаться в дальнейшем от ударов по газовой инфраструктуре Ирана.

"Я сказал: не делай этого. И он не будет. Мы действуем независимо, но отлично ладим. Мы координируем действия, но иногда он делает что-то, и если мне это не нравится, мы больше так не делаем", – заявил Трамп.

Три израильских источника сообщили Reuters , что удар по газовому месторождению в Иране был согласован с США, однако, по всей видимости, больше этого не повторится. При этом источники отметили, что происходящее напоминает ситуацию после израильских ударов по топливным хранилищам в Иране более недели назад.