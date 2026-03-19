19 марта 2026
Израиль

Ракетный обстрел из Ирана в сторону севера Израиля и Хайфы

Хайфа
Цева адом
время публикации: 19 марта 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 19:03
AP Photo/Ariel Schalit

Служба тылом разослала предварительное уведомление жителям десяткам населенных пунктов на севере Израиля, включая Хайфу, в связи с зафиксированным ракетным запуском из Ирана. В ближайшие минуты в этих населенных пунктах может прозвучать сигнал тревоги.

Сирены прозвучали в Верхней, Центральной и Нижней Галилее, на юге Галанских высот, в округе А-Амаким, а также в Хайфе и ее окрестностях.

Взрывы были слышны в районе Хайфы и ее пригородов.

Военные сообщили об успешном перехвате ракеты, запущенной из Ирана.

Нет сообщений о раненых в результате обстрела.

