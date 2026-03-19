Ракетный обстрел из Ирана в сторону севера Израиля и Хайфы
время публикации: 19 марта 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 19:03
Служба тылом разослала предварительное уведомление жителям десяткам населенных пунктов на севере Израиля, включая Хайфу, в связи с зафиксированным ракетным запуском из Ирана. В ближайшие минуты в этих населенных пунктах может прозвучать сигнал тревоги.
Сирены прозвучали в Верхней, Центральной и Нижней Галилее, на юге Галанских высот, в округе А-Амаким, а также в Хайфе и ее окрестностях.
Взрывы были слышны в районе Хайфы и ее пригородов.
Военные сообщили об успешном перехвате ракеты, запущенной из Ирана.
Нет сообщений о раненых в результате обстрела.
Ссылки по теме