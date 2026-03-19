Дети охотников-собирателей в Леванте лепили украшения из глины 15 тысяч лет назад

Археологи Еврейского университета Иерусалима обнаружили в Леванте древнейшие глиняные бусины и подвески, изготовленные более 15 тысяч лет назад.

На четырех стоянках в Израиле археологи нашли 142 изделия из необожженной глины. Эти находки доказывают, что символическое использование материала началось за тысячи лет до появления керамической посуды и сельского хозяйства. Бусины, имеющие форму дисков, цилиндров и эллипсов, часто покрывались красной охрой, что является самым ранним примером применения этого метода в мире. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Особую значимость открытию придают сохранившиеся на поверхности изделий 50 отпечатков пальцев. Анализ показал, что украшения изготавливали люди разных возрастов: взрослые, подростки и даже дети. Среди артефактов найдено миниатюрное глиняное кольцо диаметром всего 10 миллиметров, которое, вероятно, предназначалось специально для ребенка. Это свидетельствует о том, что лепка была повседневным занятием, через которое младшее поколение обучалось социальным ценностям и традициям общины. Формы многих изделий имитируют семена дикого ячменя, пшеницы, чечевицы и гороха. Это подчеркивает глубокую связь древних людей с растениями, которые позже станут основой земледелия.

Ранее считалось, что расцвет символической культуры в регионе связан исключительно с переходом к сельскому хозяйству в период неолита. Но находки переворачивают привычные представления. Соавтор работы профессор Лиор Гросман отмечает: "Эти объекты показывают, что глубокие социальные и когнитивные изменения уже происходили 15 тысяч лет назад. Корни неолита лежат глубже, чем мы когда-то думали". Охотники-собиратели предстают не просто предшественниками аграриев, но и новаторами, использовавшими глину для выражения своей идентичности и принадлежности к социуму еще в самом начале развития оседлой жизни.