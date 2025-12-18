x
18 декабря 2025
18 декабря 2025
18 декабря 2025
18 декабря 2025
Израиль

Житель Холона приговорен к 22 годам тюрьмы за сексуальные преступления против несовершеннолетних

время публикации: 18 декабря 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 12:51
Житель Холона приговорен к 22 годам тюрьмы за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Flash90. Фото: М.Шай

Окружной суд Тель-Авива разрешил к публикации информацию о приговоре, вынесенном Авияду Гроси (32), жителю Холона, по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних родственников. Он приговорен к 22 годам лишения свободы.

По решению суда, осужденный также обязан выплатить пострадавшим компенсацию в размере 250 тысяч шекелей.

Прокуратура отмечает: Гроси признал вину по девяти эпизодам сексуальных преступлений, а также по обвинению в воспрепятствовании расследованию, что, как отмечается, позволило ему продолжать преступления еще около пяти лет.

