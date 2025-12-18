Житель Холона приговорен к 22 годам тюрьмы за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Окружной суд Тель-Авива разрешил к публикации информацию о приговоре, вынесенном Авияду Гроси (32), жителю Холона, по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних родственников. Он приговорен к 22 годам лишения свободы.
По решению суда, осужденный также обязан выплатить пострадавшим компенсацию в размере 250 тысяч шекелей.
Прокуратура отмечает: Гроси признал вину по девяти эпизодам сексуальных преступлений, а также по обвинению в воспрепятствовании расследованию, что, как отмечается, позволило ему продолжать преступления еще около пяти лет.