Израиль

Житель Байт-Ханины в Иерусалиме разогнал старую "Короллу" до 205 км/ч

Полиция
Автомобили
время публикации: 18 декабря 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 16:24
Житель Байт-Ханины в Иерусалиме разогнал старую "Короллу" до 205 км/ч
Пресс-служба полиции Израиля

На шоссе Менахем Бегин в Иерусалиме, полиция задержала 20-летнего водителя, жителя арабского района Байт-Ханина, ехавшего на скорости 205 км/ч при формально допустимой 80 км/ч.

Водитель был задержан для допроса, а затем освобожден под домашний арест. Он автоматически лишен прав на 30 дней, его автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

Судя по фотографии, предоставленной полицией, до 205 км/ч этот водитель разогнал автомобиль Toyota Corola начала 2000-х годов выпуска. Примечательно, что подобный автомобиль несколько дней назад был разогнан на 1-й трассе до 200 км/ч.

"Рекорд скорости" (по протоколам израильской полиции) задержанный не установил. Хотя для шоссе Бегин в Иерусалиме скорость, возможно, была рекордной.

В апреле 2020 года в южной части 6-й трассы полиция остановила автомобиль Honda Accord, разогнавшийся до скорости 245 км/ч (разрешенная скорость на этом участке до 120 км/ч). Это максимальная скорость на трассе в Израиле, зарегистрированная полицией за последние годы.

В израильском законодательстве рассматриваются три степени превышения скорости. Наиболее тяжкая из них: превышение на междугородней трассе более чем на 41 км/ч. При таком нарушении обычно полиция лишает прав на один месяц, и нарушителя вызывают в суд.

Израиль
